Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 980 руб.
В наличии
Код товара: 753620
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Загружаем...
207 980 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
31
Описание товара Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit
Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit
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Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit - данный товар вы можете купить по цене 207980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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