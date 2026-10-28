Принтер лазерный Pantum BP1800W, A4, 18 стр/мин, 600x600dpi, 256MB RAM, 800Мг, USB, RJ45, Wi-Fi
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 753615
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 030 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
5.8
Описание товара Принтер лазерный Pantum BP1800W, A4, 18 стр/мин, 600x600dpi, 256MB RAM, 800Мг, USB, RJ45, Wi-Fi
Принтер лазерный Pantum BP1800W, A4, 18 стр/мин, 600x600dpi, 256MB RAM, 800Мг, USB, RJ45, Wi-Fi
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Принтер лазерный Pantum BP1800W, A4, 18 стр/мин, 600x600dpi, 256MB RAM, 800Мг, USB, RJ45, Wi-Fi
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Принтер лазерный Pantum BP1800W, A4, 18 стр/мин, 600x600dpi, 256MB RAM, 800Мг, USB, RJ45, Wi-Fi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum BP1800W, A4, 18 стр/мин, 600x600dpi, 256MB RAM, 800Мг, USB, RJ45, Wi-Fi