МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2224 (5942C001AA/5942C001), А3, ч/б, печ. 24 стр/мин. (А4) 12
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 760 руб.
В наличии
Код товара: 753611
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
53 760 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
25
Описание товара МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2224 (5942C001AA/5942C001), А3, ч/б, печ. 24 стр/мин. (А4) 12
МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2224 (5942C001AA/5942C001), А3, ч/б, печ. 24 стр/мин. (А4) 12
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МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2224 (5942C001AA/5942C001), А3, ч/б, печ. 24 стр/мин. (А4) 12
МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2224 (5942C001AA/5942C001), А3, ч/б, печ. 24 стр/мин. (А4) 12 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 53760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2224 (5942C001AA/5942C001), А3, ч/б, печ. 24 стр/мин. (А4) 12