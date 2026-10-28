Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб.
В наличии
Код товара: 753609
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 280 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
5.64
Описание товара Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)
Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)
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Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW) - стоимость товара 9280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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