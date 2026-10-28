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МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 087 130 руб. 
Начислим 17395 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753604
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA)
1 087 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Вес, кг.
19.85

Описание товара МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA)

МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA)

Отзывы о товаре МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA)




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Характеристики
Бренд
Xerox
Описание
МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерное комплект Xerox AltaLink C8270 A3, МФУ, лазер (А4)70 стр/мин, 1200x2400dpi (C8270F_Z RA) - по цене 1087130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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