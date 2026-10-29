Принтер G&G P2022W A4, лазерный, черно-белый, 22 стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 126Мб, WiFi/USB
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 753602
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 400 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
5.5
Описание товара Принтер G&G P2022W A4, лазерный, черно-белый, 22 стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 126Мб, WiFi/USB
Принтер G&G P2022W A4, лазерный, черно-белый, 22 стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 126Мб, WiFi/USB
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Принтер G&G P2022W A4, лазерный, черно-белый, 22 стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 126Мб, WiFi/USB
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер G&G P2022W A4, лазерный, черно-белый, 22 стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 126Мб, WiFi/USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер G&G P2022W A4, лазерный, черно-белый, 22 стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 126Мб, WiFi/USB