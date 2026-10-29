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Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200 купить с доставкой в Москве
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Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
683 470 руб. 
Начислим 10936 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753600
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Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200
683 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
68

Описание товара Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200

Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200

Отзывы о товаре Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоттер струйный HP DesignJet T1700dr 44-in Printer (W6B56A), A0, цветной, 44", 1118 мм, 2400x1200 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 683470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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