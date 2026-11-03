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Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 753594
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Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние, 753594

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Уценка
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 1
  • Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 2
  • Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 3
  • Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
750 руб.  940 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние
750 руб. -20%
940 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
820

Описание товара Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : блок Причина уценки : замят угол ( проверен на стенде , работает )



Теги товара: 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : блок Причина уценки : замят угол ( проверен на стенде , работает )


Теги товара: 4 pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - стоимость товара 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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