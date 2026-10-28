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Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр купить с доставкой в Москве
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Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 800 руб. 
В наличии
Код товара: 753584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр
25 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viewsonic
Вес, кг.
11.3

Описание товара Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр

Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр

Отзывы о товаре Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр




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Характеристики
Бренд
Viewsonic
Описание
Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 25800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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