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Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440 купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб. 
В наличии
Код товара: 753582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440
26 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Вес, кг.
8.3

Описание товара Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440

Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440

Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440




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Характеристики
Бренд
Samsung
Описание
Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440 – стоимость товара 26460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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