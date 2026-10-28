Монитор NPC 27" MQ2707 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 753580
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Характеристики
Вес, кг.
5.35
Описание товара Монитор NPC 27" MQ2707 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440
Монитор NPC 27" MQ2707 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор NPC 27" MQ2707 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор NPC 27" MQ2707 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Монитор NPC 27" MQ2707 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440