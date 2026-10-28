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Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр купить с доставкой в Москве
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Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб. 
В наличии
Код товара: 753579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр
10 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NPC
Вес, кг.
3.2

Описание товара Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр

Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр

Отзывы о товаре Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр




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Характеристики
Бренд
NPC
Описание
Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор NPC 23.8" MF2439 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр - стоимость товара 10030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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