Top.Mail.Ru
Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 
В наличии
Код товара: 753577
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz
5 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NPC
Вес, кг.
3.3

Описание товара Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz

Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz

Отзывы о товаре Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NPC
Описание
Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор NPC 19.5" MF2257 черный TN LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 200cd 90гр/75гр 1600x900 75Hz - данный товар вы можете купить по цене 5850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...