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Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC) купить с доставкой в Москве
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Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC)
8 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC)

Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC)

Отзывы о товаре Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC)




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Характеристики
Бренд
CBR
Описание
Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор CBR LCD 27" ME-2702, IPS, FHD 1920x1080, 144Гц, 5мс, 300Кд/м2, 1*HDMI/1*VGA (LCD-ME2702-OPC) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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