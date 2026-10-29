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Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 800 руб. 
Начислим 2749 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71)
171 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71)

Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71)

Отзывы о товаре Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 32" ProArt PA32UCDMR-K черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS P (90LM03HE-B01K71) – стоимость товара 171800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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