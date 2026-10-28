Монитор ASUS 27" XG27ACMEG IPS WQHD(2560х1440) 260Hz 0.3ms(GTG) USB-C DP HDMI 400c (90LM0C70-B01371)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 220 руб.
В наличии
Код товара: 753551
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 220 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
9.2
Описание товара Монитор ASUS 27" XG27ACMEG IPS WQHD(2560х1440) 260Hz 0.3ms(GTG) USB-C DP HDMI 400c (90LM0C70-B01371)
Монитор ASUS 27" XG27ACMEG IPS WQHD(2560х1440) 260Hz 0.3ms(GTG) USB-C DP HDMI 400c (90LM0C70-B01371)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор ASUS 27" XG27ACMEG IPS WQHD(2560х1440) 260Hz 0.3ms(GTG) USB-C DP HDMI 400c (90LM0C70-B01371)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор ASUS 27" XG27ACMEG IPS WQHD(2560х1440) 260Hz 0.3ms(GTG) USB-C DP HDMI 400c (90LM0C70-B01371) - данный товар вы можете купить по цене 27220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор ASUS 27" XG27ACMEG IPS WQHD(2560х1440) 260Hz 0.3ms(GTG) USB-C DP HDMI 400c (90LM0C70-B01371)