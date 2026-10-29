Монитор 55" Hikvision DS-D2055UL-1B IPS 1920x1080, 60 Гц, 7.5 мс, 16:9, 500 кд/м?, HDMI, DVI, VGA
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 320 руб.
В наличии
Код товара: 753542
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
77 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор 55" Hikvision DS-D2055UL-1B IPS 1920x1080, 60 Гц, 7.5 мс, 16:9, 500 кд/м?, HDMI, DVI, VGA
Монитор 55" Hikvision DS-D2055UL-1B IPS 1920x1080, 60 Гц, 7.5 мс, 16:9, 500 кд/м?, HDMI, DVI, VGA
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 74 560 руб.18640 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
-
В наличииЦена 74 780 руб.18695 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
-
В наличииЦена 77 030 руб.19258 руб. в СплитМонитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
-
В наличииЦена 78 760 руб.19690 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49FG916EI 1000R
-
В наличииЦена 79 660 руб.19915 руб. в СплитМонитор MSI 49" MPG 491CQP QD-OLED 1800R (9S6-3FA84T-034)
-
В наличииЦена 84 020 руб.21005 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
-
В наличииЦена 85 900 руб.21475 руб. в СплитМонитор Dell 31,6" S3225QC
-
В наличииЦена 86 660 руб.21665 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
-
В наличииЦена 88 690 руб.22173 руб. в СплитМонитор MSI 49" MPG 491CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3FA84T-022)
-
В наличииЦена 99 970 руб.24993 руб. в СплитМонитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
-
В наличииЦена 101 100 руб.25275 руб. в СплитМонитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)
-
В наличииЦена 132 310 руб.33078 руб. в СплитМонитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S
Монитор 55" Hikvision DS-D2055UL-1B IPS 1920x1080, 60 Гц, 7.5 мс, 16:9, 500 кд/м?, HDMI, DVI, VGA
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 55" Hikvision DS-D2055UL-1B IPS 1920x1080, 60 Гц, 7.5 мс, 16:9, 500 кд/м?, HDMI, DVI, VGA - по цене 77320 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 55" Hikvision DS-D2055UL-1B IPS 1920x1080, 60 Гц, 7.5 мс, 16:9, 500 кд/м?, HDMI, DVI, VGA