Монитор 34" MSI MAG 346CQ VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м?, 2xHDMI 2.0b, (9S6-3DD71M-016)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 470 руб.
В наличии
Код товара: 753525
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор 34" MSI MAG 346CQ VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м?, 2xHDMI 2.0b, (9S6-3DD71M-016)
Монитор 34" MSI MAG 346CQ VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м?, 2xHDMI 2.0b, (9S6-3DD71M-016)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 260 руб.5815 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 23 340 руб.5835 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D604UAI
-
В наличииЦена 23 470 руб.5868 руб. в СплитМонитор Samsung 24" S24D604UAU
-
В наличииЦена 23 500 руб.5875 руб. в СплитМонитор LG 34" 34U640B-B 1800R
-
В наличииЦена 23 810 руб.5953 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 23 900 руб.5975 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
-
В наличииЦена 25 150 руб.6288 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27G4
-
В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 25 450 руб.6363 руб. в СплитМонитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)
-
В наличииЦена 25 670 руб. 48 310 руб.6418 руб. в СплитМонитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)
-
В наличииЦена 26 230 руб.6558 руб. в СплитМонитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black
Монитор 34" MSI MAG 346CQ VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м?, 2xHDMI 2.0b, (9S6-3DD71M-016)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 34" MSI MAG 346CQ VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м?, 2xHDMI 2.0b, (9S6-3DD71M-016) - стоимость товара 24470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 34" MSI MAG 346CQ VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м?, 2xHDMI 2.0b, (9S6-3DD71M-016)