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Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ) купить с доставкой в Москве
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Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 350 руб. 
Начислим 342 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ)
21 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Вес, кг.
10.4

Описание товара Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ)

Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ)

Отзывы о товаре Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ)




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Характеристики
Бренд
LG
Описание
Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 34" LG UltraWide 34U620B-B VA 3440x1440, 144 Гц, 5 мс, 21:9, 300 Кд/м?, 1xD (34U620B-B.ARUZ) - по цене 21350 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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