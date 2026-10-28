Монитор 34" ExeGate Combat EC3400TA VA Curved R1800 LED, UltraWide QHD 3440x1440, 165 (EX297580RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб.
В наличии
Код товара: 753513
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 150 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
8.25
Описание товара Монитор 34" ExeGate Combat EC3400TA VA Curved R1800 LED, UltraWide QHD 3440x1440, 165 (EX297580RUS)
Монитор 34" ExeGate Combat EC3400TA VA Curved R1800 LED, UltraWide QHD 3440x1440, 165 (EX297580RUS)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 34" ExeGate Combat EC3400TA VA Curved R1800 LED, UltraWide QHD 3440x1440, 165 (EX297580RUS)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 34" ExeGate Combat EC3400TA VA Curved R1800 LED, UltraWide QHD 3440x1440, 165 (EX297580RUS) - стоимость товара 16150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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