Монитор 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S VA 1920x1080, 75 Гц, 8 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб.
В наличии
Код товара: 753501
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 880 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S VA 1920x1080, 75 Гц, 8 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4
Монитор 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S VA 1920x1080, 75 Гц, 8 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S VA 1920x1080, 75 Гц, 8 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S VA 1920x1080, 75 Гц, 8 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4 - по цене 19880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S VA 1920x1080, 75 Гц, 8 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4