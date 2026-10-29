Монитор 31.5" Gigabyte GS32QCA EU VA 2560x (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, изогнутый (20VM0-GS32QCABM-2EUR)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 430 руб.
В наличии
Код товара: 753489
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Загружаем...
20 430 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
8.25
Описание товара Монитор 31.5" Gigabyte GS32QCA EU VA 2560x (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, изогнутый (20VM0-GS32QCABM-2EUR)
Монитор 31.5" Gigabyte GS32QCA EU VA 2560x (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, изогнутый (20VM0-GS32QCABM-2EUR)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 31.5" Gigabyte GS32QCA EU VA 2560x (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, изогнутый (20VM0-GS32QCABM-2EUR)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 31.5" Gigabyte GS32QCA EU VA 2560x (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, изогнутый (20VM0-GS32QCABM-2EUR) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 31.5" Gigabyte GS32QCA EU VA 2560x (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, изогнутый (20VM0-GS32QCABM-2EUR)