Монитор 31.5" Dell UltraSharp U3225QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, 2xDP
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 060 руб.
В наличии
Код товара: 753476
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Загружаем...
88 060 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
14
Описание товара Монитор 31.5" Dell UltraSharp U3225QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, 2xDP
Монитор 31.5" Dell UltraSharp U3225QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, 2xDP
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 31.5" Dell UltraSharp U3225QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, 2xDP
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 31.5" Dell UltraSharp U3225QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, 2xDP - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 88060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 31.5" Dell UltraSharp U3225QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, 2xDP