Монитор 31.5" ASUS TUF Gaming VG328H1B VA 1920x108 (MPRT), изогнутый экран (1500R) (90LM0681-B02170)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 310 руб.
В наличии
Код товара: 753473
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 310 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
10.5
Описание товара Монитор 31.5" ASUS TUF Gaming VG328H1B VA 1920x108 (MPRT), изогнутый экран (1500R) (90LM0681-B02170)
Монитор 31.5" ASUS TUF Gaming VG328H1B VA 1920x108 (MPRT), изогнутый экран (1500R) (90LM0681-B02170)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 31.5" ASUS TUF Gaming VG328H1B VA 1920x108 (MPRT), изогнутый экран (1500R) (90LM0681-B02170)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 31.5" ASUS TUF Gaming VG328H1B VA 1920x108 (MPRT), изогнутый экран (1500R) (90LM0681-B02170) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 31.5" ASUS TUF Gaming VG328H1B VA 1920x108 (MPRT), изогнутый экран (1500R) (90LM0681-B02170)