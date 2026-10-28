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Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70) купить с доставкой в Москве
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Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 880 руб. 
В наличии
Код товара: 753467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70)
136 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70)

Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70)

Отзывы о товаре Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 31.5" Asus ProArt PA32UCDM QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.1 мс, 1 (типичная) (90LM03HE-B01K70) - этот товар вы можете купить по цене 136880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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