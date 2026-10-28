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Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low купить с доставкой в Москве
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Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 
В наличии
Код товара: 753448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low
7 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vandor
Вес, кг.
4

Описание товара Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low

Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low

Отзывы о товаре Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low




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Характеристики
Бренд
Vandor
Описание
Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" Vandor 27VB02 IPS 1920x1080, 75 Гц, 4 мс, 16:9, 250 кд/м?, HDMI, VGA, Flicker Free, Low - этот товар вы можете купить по цене 7520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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