Монитор 27" NPC MF2712-B IPS 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort, VGA
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 760 руб.
В наличии
Код товара: 753429
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Загружаем...
17 760 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
9.8
Описание товара Монитор 27" NPC MF2712-B IPS 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort, VGA
Монитор 27" NPC MF2712-B IPS 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort, VGA
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 27" NPC MF2712-B IPS 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort, VGA
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 27" NPC MF2712-B IPS 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort, VGA - по цене 17760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 27" NPC MF2712-B IPS 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort, VGA