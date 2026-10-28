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Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022) купить с доставкой в Москве
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Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 880 руб. 
Начислим 271 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022)
16 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022)

Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022)

Отзывы о товаре Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" MSI PRO MAX 271PHW E14 IPS 1920x1080, (GtG), 16:9, 250 кд/м?, HDMI 2.0b (9S6-3PF54H-022) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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