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Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028) купить с доставкой в Москве
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Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 200 руб. 
Начислим 580 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028)
36 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028)

Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028)

Отзывы о товаре Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" MSI MAG 274QPF X30MV Rapid VA 2560x1440, 300 Гц, 0.5 мс, 16:9, 1000 кд/ (9S6-3CF09H-028) – стоимость товара 36200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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