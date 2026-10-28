Top.Mail.Ru
Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 770 руб. 
Начислим 701 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ)
43 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ)

Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ)

Отзывы о товаре Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Описание
Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" LG UltraGear 27GX704A-B WOLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, Displa (27GX704A-B.ARUZ) - купить по цене 43770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...