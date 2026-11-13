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Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI купить с доставкой в Москве
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Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 430 руб. 
В наличии
Код товара: 753400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI
35 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Iiyama
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI

Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI

Отзывы о товаре Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI




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Характеристики
Бренд
Iiyama
Описание
Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI - по цене 35430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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