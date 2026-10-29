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Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501) купить с доставкой в Москве
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Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 820 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501)
46 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dahua
Вес, кг.
6.8

Описание товара Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501)

Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501)

Отзывы о товаре Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501)




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Характеристики
Бренд
Dahua
Описание
Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" Dahua LM27-P501 IPS 5120x2880, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м?, 2xHDMI 2.1, (DHI-LM27-P501) - по цене 46820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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