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Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020) купить с доставкой в Москве
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Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 180 руб. 
Начислим 1315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753269
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020)
82 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020)

Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020)

Отзывы о товаре Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 26.5" MSI PRO MAX 271UPX12G QD-OLED, 3840x2160, 120Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1 (9S6-3PF8CA-020) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 82180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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