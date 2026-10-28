Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 2 (9S6-3CF89A-009)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 780 руб.
В наличии
Код товара: 753265
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 2 (9S6-3CF89A-009)
Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 2 (9S6-3CF89A-009)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 490 руб.9123 руб. в СплитМонитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
-
В наличииЦена 37 050 руб.9263 руб. в СплитМонитор Samsung 37" S37D802UAI
-
В наличииЦена 37 160 руб.9290 руб. в СплитМонитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
-
В наличииЦена 38 890 руб.9723 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G41ZDF
-
В наличииЦена 39 640 руб.9910 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G4ZDR
-
В наличииЦена 39 640 руб.9910 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)
-
В наличииЦена 40 390 руб.10098 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)
-
В наличииЦена 40 450 руб.10113 руб. в СплитМонитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370)
-
В наличииЦена 40 770 руб.10193 руб. в СплитМонитор Philips 26,5" 27M2N6501L
-
В наличииЦена 42 180 руб.10545 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34C650UAI
-
В наличииЦена 43 130 руб.10783 руб. в СплитМонитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
-
В наличииЦена 43 400 руб.10850 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 2 (9S6-3CF89A-009)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 2 (9S6-3CF89A-009) - по цене 37780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 2 (9S6-3CF89A-009)