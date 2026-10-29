Монитор 26.5" LG UltraGear 27GX700A-B OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 335 к (27GX700A-B.ARUZ)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 490 руб.
В наличии
Код товара: 753263
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
45 490 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор 26.5" LG UltraGear 27GX700A-B OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 335 к (27GX700A-B.ARUZ)
Монитор 26.5" LG UltraGear 27GX700A-B OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 335 к (27GX700A-B.ARUZ)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 26.5" LG UltraGear 27GX700A-B OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 335 к (27GX700A-B.ARUZ)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 26.5" LG UltraGear 27GX700A-B OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 335 к (27GX700A-B.ARUZ) - купить по цене 45490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 26.5" LG UltraGear 27GX700A-B OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 335 к (27GX700A-B.ARUZ)