Монитор 25" LG UltraGear 25G550B-B IPS 1920x1080, 300 Гц, 1 мс, 16:9, HDR10, 240 кд (25G550B-B.ARUZ)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб.
В наличии
Код товара: 753254
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 860 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
6.5
Описание товара Монитор 25" LG UltraGear 25G550B-B IPS 1920x1080, 300 Гц, 1 мс, 16:9, HDR10, 240 кд (25G550B-B.ARUZ)
Монитор 25" LG UltraGear 25G550B-B IPS 1920x1080, 300 Гц, 1 мс, 16:9, HDR10, 240 кд (25G550B-B.ARUZ)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 25" LG UltraGear 25G550B-B IPS 1920x1080, 300 Гц, 1 мс, 16:9, HDR10, 240 кд (25G550B-B.ARUZ)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 25" LG UltraGear 25G550B-B IPS 1920x1080, 300 Гц, 1 мс, 16:9, HDR10, 240 кд (25G550B-B.ARUZ) - стоимость товара 13860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 25" LG UltraGear 25G550B-B IPS 1920x1080, 300 Гц, 1 мс, 16:9, HDR10, 240 кд (25G550B-B.ARUZ)