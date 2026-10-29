Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02(3YBAS) с рег опорой)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 810 руб.
В наличии
Код товара: 753231
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 810 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
7.31
Описание товара Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02(3YBAS) с рег опорой)
Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02(3YBAS) с рег опорой)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02(3YBAS) с рег опорой)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02(3YBAS) с рег опорой) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02(3YBAS) с рег опорой)