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Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой) купить с доставкой в Москве
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Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 900 руб. 
Начислим 383 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой)
23 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гравитон
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой)

Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой)

Отзывы о товаре Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой)




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Характеристики
Бренд
Гравитон
Описание
Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 23.8" Гравитон МН24Б IPS 1920x1080, 75 Гц, (65 Вт (ЕЦРТ.467846.001-02 с регулируемой опорой) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 23900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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