Top.Mail.Ru
Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 
В наличии
Код товара: 753169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02)
6 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Вес, кг.
3.09

Описание товара Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02)

Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02)

Отзывы о товаре Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Описание
Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 23.8" Digma Progress 24A501F VA 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м?, 1xHDMI, (DM24VB02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...