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Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C купить с доставкой в Москве
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Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C
10 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C

Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C

Отзывы о товаре Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C




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Характеристики
Бренд
AOC
Описание
Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 23.8" AOC 24E4U IPS 1920x1080, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB-C - стоимость товара 10130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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