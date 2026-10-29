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Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370) купить с доставкой в Москве
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Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 880 руб. 
Начислим 2191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370)
136 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
8.3

Описание товара Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370)

Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370)

Отзывы о товаре Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 23.6" ASUS ProArt PA24US IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 600 кд/м?, 2xHD (90LM097A-B01370) - стоимость товара 136880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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