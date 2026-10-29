Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32 (1x32GB), 3200MHz, CL22, DIMM (92502 / KVR32N22S8/32)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 550 руб.
В наличии
Код товара: 753113
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24 550 руб.
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32 (1x32GB), 3200MHz, CL22, DIMM (92502 / KVR32N22S8/32)
Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32 (1x32GB), 3200MHz, CL22, DIMM (92502 / KVR32N22S8/32)
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Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32 (1x32GB), 3200MHz, CL22, DIMM (92502 / KVR32N22S8/32)
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Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32 (1x32GB), 3200MHz, CL22, DIMM (92502 / KVR32N22S8/32) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 24550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32 (1x32GB), 3200MHz, CL22, DIMM (92502 / KVR32N22S8/32)