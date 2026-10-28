Оперативная память Apace (1x16 Gb), 6000 MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGb, белый (AH5U16G60C622NWAA-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 753105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Apace (1x16 Gb), 6000 MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGb, белый (AH5U16G60C622NWAA-1)
Оперативная память Apace (1x16 Gb), 6000 MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGb, белый (AH5U16G60C622NWAA-1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 610 руб.7903 руб. в СплитОперативная память Crucial Premier, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MH...
-
В наличииЦена 31 710 руб.7928 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 2x8GB 6000MHz Fury Beast Black ...
-
В наличииЦена 32 050 руб.8013 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black E...
-
В наличииЦена 32 130 руб.8033 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6800MHz Fury Beast White E...
-
В наличииЦена 32 660 руб.8165 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White E...
-
В наличииЦена 32 790 руб.8198 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast Black CL40 16Gb PC41...
-
В наличииЦена 33 140 руб.8285 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black CL40 16Gb PC44...
-
В наличииЦена 33 150 руб.8288 руб. в СплитОперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 600...
-
В наличииЦена 33 740 руб.8435 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black ...
-
В наличииЦена 33 770 руб.8443 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast RGB X...
-
В наличииЦена 34 140 руб.8535 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black ...
-
В наличииЦена 34 280 руб.8570 руб. в СплитОперативная память Synology, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL22, S...
Оперативная память Apace (1x16 Gb), 6000 MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGb, белый (AH5U16G60C622NWAA-1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Apace (1x16 Gb), 6000 MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGb, белый (AH5U16G60C622NWAA-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Apace (1x16 Gb), 6000 MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGb, белый (AH5U16G60C622NWAA-1)