Оперативная память Hynix 8Gb DDR4 3200MHz SO-DIMM (HMAG68EXNSA051N BD)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
В наличии
Код товара: 753103
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 040 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Hynix 8Gb DDR4 3200MHz SO-DIMM (HMAG68EXNSA051N BD)
Оперативная память Hynix 8Gb DDR4 3200MHz SO-DIMM (HMAG68EXNSA051N BD)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Оперативная память Hynix 8Gb DDR4 3200MHz SO-DIMM (HMAG68EXNSA051N BD)
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Оперативная память Hynix 8Gb DDR4 3200MHz SO-DIMM (HMAG68EXNSA051N BD) – стоимость товара 7040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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