Оперативная память 16GB Samsung DDR5 PC5-5600 M321R2GA3EB2-CWM 5600MHz DIMM 1Rx8 Registred ECC
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 740 руб.
В наличии
Код товара: 753101
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
102 740 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память 16GB Samsung DDR5 PC5-5600 M321R2GA3EB2-CWM 5600MHz DIMM 1Rx8 Registred ECC
Оперативная память 16GB Samsung DDR5 PC5-5600 M321R2GA3EB2-CWM 5600MHz DIMM 1Rx8 Registred ECC
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Оперативная память 16GB Samsung DDR5 PC5-5600 M321R2GA3EB2-CWM 5600MHz DIMM 1Rx8 Registred ECC
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Оперативная память 16GB Samsung DDR5 PC5-5600 M321R2GA3EB2-CWM 5600MHz DIMM 1Rx8 Registred ECC - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 102740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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