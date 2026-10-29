Оперативная память Kingston Fury Reneg (1x16Gb), 7600MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGB (KF576C38RWA-16)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 620 руб.
В наличии
Код товара: 753098
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
33 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
110
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Reneg (1x16Gb), 7600MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGB (KF576C38RWA-16)
Оперативная память Kingston Fury Reneg (1x16Gb), 7600MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGB (KF576C38RWA-16)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 050 руб.8013 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black E...
-
В наличииЦена 32 130 руб.8033 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6800MHz Fury Beast White E...
-
В наличииЦена 32 660 руб.8165 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White E...
-
В наличииЦена 32 790 руб.8198 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast Black CL40 16Gb PC41...
-
В наличииЦена 33 140 руб.8285 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black CL40 16Gb PC44...
-
В наличииЦена 33 150 руб.8288 руб. в СплитОперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 600...
-
В наличииЦена 33 740 руб.8435 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black ...
-
В наличииЦена 33 770 руб.8443 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast RGB X...
-
В наличииЦена 34 140 руб.8535 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black ...
-
В наличииЦена 34 280 руб.8570 руб. в СплитОперативная память Synology, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL22, S...
-
В наличииЦена 34 450 руб.8613 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5200MHz Fury Beast Black ...
-
В наличииЦена 35 030 руб.8758 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast RGB E...
Оперативная память Kingston Fury Reneg (1x16Gb), 7600MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGB (KF576C38RWA-16)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Kingston Fury Reneg (1x16Gb), 7600MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGB (KF576C38RWA-16) – стоимость товара 33620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Reneg (1x16Gb), 7600MHz, CL38, DIMM, радиатор, RGB (KF576C38RWA-16)