Оперативная память Ankowall, DDR2, 4GB (1x4GB), 533 MHz, CL4 (82632 / RAMD2U533DIMMCL4)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 753097
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3 230 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Ankowall, DDR2, 4GB (1x4GB), 533 MHz, CL4 (82632 / RAMD2U533DIMMCL4)
Оперативная память Ankowall, DDR2, 4GB (1x4GB), 533 MHz, CL4 (82632 / RAMD2U533DIMMCL4)
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Оперативная память Ankowall, DDR2, 4GB (1x4GB), 533 MHz, CL4 (82632 / RAMD2U533DIMMCL4)
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Оперативная память Ankowall, DDR2, 4GB (1x4GB), 533 MHz, CL4 (82632 / RAMD2U533DIMMCL4) - стоимость товара 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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