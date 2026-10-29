Оперативная память Netac 16GB DDR4 36 (8GBx2) DIMM Shadow III, Black, с радиатором (NTSHD4P36DP-16K)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 360 руб.
В наличии
Код товара: 753093
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 360 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Netac 16GB DDR4 36 (8GBx2) DIMM Shadow III, Black, с радиатором (NTSHD4P36DP-16K)
Оперативная память Netac 16GB DDR4 36 (8GBx2) DIMM Shadow III, Black, с радиатором (NTSHD4P36DP-16K)
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Оперативная память Netac 16GB DDR4 36 (8GBx2) DIMM Shadow III, Black, с радиатором (NTSHD4P36DP-16K)
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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