Модуль памяти DDR 4 DIMM 64Gb (32Gbx2) PC25600, 3200Mhz, Netac Shadow III, NTSHD4P32DP-64W, CL22, с
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 510 руб.
В наличии
Код товара: 753089
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Загружаем...
49 510 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Модуль памяти DDR 4 DIMM 64Gb (32Gbx2) PC25600, 3200Mhz, Netac Shadow III, NTSHD4P32DP-64W, CL22, с
Модуль памяти DDR 4 DIMM 64Gb (32Gbx2) PC25600, 3200Mhz, Netac Shadow III, NTSHD4P32DP-64W, CL22, с
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Модуль памяти DDR 4 DIMM 64Gb (32Gbx2) PC25600, 3200Mhz, Netac Shadow III, NTSHD4P32DP-64W, CL22, с
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль памяти DDR 4 DIMM 64Gb (32Gbx2) PC25600, 3200Mhz, Netac Shadow III, NTSHD4P32DP-64W, CL22, с