Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 440 руб.
В наличии
Код товара: 753087
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20 440 руб.
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Характеристики
Вес, г.
17
Описание товара Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)
Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)
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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)