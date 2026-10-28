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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 440 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753087
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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)
20 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, г.
17

Описание товара Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)

Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)

Отзывы о товаре Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM (EX295286RUS) - стоимость товара 20440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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